ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении для оспы обезьян

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Глобальная вспышка болезни mpox, которую ранее называли оспой обезьян, остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, из более 30 стран поступают сведения о новых случаях заболевания.

Комитет пришел к выводу, что mpox остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и я согласился с этой рекомендацией, - сказал Гебрейесус.

В то же время глава ВОЗ отметил, что наметился прогресс в снижении передачи mpox в мире.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый отечественный препарат против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Он разработан и запатентован ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.