Минздрав зарегистрировал первый в России препарат против оспы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый отечественный препарат против оспы НИОХ-14, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Он разработан и запатентован ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН.

Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022, — говорится в документе.

Главный научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора» Сергей Щелкунов сообщил, что НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

По словам Щелкунова, НИОХ-14 действует как ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, «запирают» специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал центр «Вектор».

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России удалось избежать распространения оспы обезьян. Второй по счету пациент, у которого ранее была диагностирована болезнь, выписан после полного выздоровления и не представляет опасности. С тех пор новых случаев заражения выявлено не было.