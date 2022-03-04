Россиян предупредили об изменении цен на чай и кофе

Цены на чай и кофе в России серьёзно зависят от курса доллара. В этой связи в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут увеличиться соразмерно его изменению. В то же время стоимость данных продуктов для потребителей может вырасти не столь существенно. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали ещё дороже, — сообщил Чантурия.

Он подчеркнул, что в этой связи для многих российских операторов в настоящее время остро встал вопрос нехватки оборотного капитала. Поэтому цена для магазинов с большой долей вероятности вырастет соразмерно изменению курса доллара. Однако для конечных потребителей ценник может увеличиться не столь существенно за счёт уменьшения наценки ретейлеров и её «дифференциации для разных ценовых категорий».

Чантурия считает, что устойчивость цепочки поставок способна сохраниться благодаря быстрому и адекватному восприятию новой цены товара со стороны розничных продавцов. Это позволит поставщикам повысить цены, сократить время отсрочки платежа, ввести мораторий на штрафы сроком на один месяц за отсутствие поставки по уважительной причине. В противном случае перебои могут начаться уже через два месяца.

Ранее сообщалось, что ежедневное употребление трёх чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли учёные из Великобритании, которые наблюдали за добровольцами в течение 11 лет. При этом положительно влиял на здоровье свежемолотый кофе, а не растворимый.