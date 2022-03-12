Россия подготовила список ответных санкций против Запада

Москва подготовила и скоро обнародует список персональных санкций против Запада, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что под рестрикции попадут политики, предприниматели и другие деятели.

Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счёту часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что при выработке ответа Москва «будет проявлять хладнокровие». При этом, по словам Рябкова, российские власти имеют возможности минимизировать ущерб от введённых рестрикций.

Мы знали, что от американцев можно ожидать любого подвоха и в любой момент. Готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции, она с ней не связана, — заметил дипломат.

Накануне Соединённые Штаты объявили о введении полных блокирующих санкций, которые коснутся представителей российской элиты и их родственников. Данные ограничения также направлены против руководителей попавших под санкции банков и членов Госдумы, поддержавших проект о признании ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Также под действие санкций попали жена и взрослые дети пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Супругой официального представителя Кремля является олимпийская чемпионка Татьяна Навка, санкции также распространяются на детей Пескова — старшего сына Николая и дочь Елизавету.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.