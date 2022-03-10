США заявили о введении полных блокирующих санкций против депутатов Госдумы

Соединённые Штаты объявили о введении полных блокирующих санкций, которые коснутся представителей российской элиты и их родственников. Данные ограничения также направлены против руководителей попавших под санкции банков и членов Госдумы, поддержавших проект о признании ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Полные блокирующие санкции идут в дополнение к уже имеющимся ограничениям представителей российской элиты и членов их семей. Новые блокировки касаются предпринимателя Юрия Ковальчука, а также руководителей попавших под санкции банков и членов Государственной думы, которые поддержали законопроект о признании ДНР и ЛНР, — сказано в тексте сообщения.

Кроме того, 11 марта США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине. Также Соединённые Штаты запретили поставки в РФ долларовых банкнот.

Помимо этого, американский президент Джо Байден заявил, что США, страны G7 и Евросоюз будут мешать России получать займы у крупнейших международных финансовых институтов, включая МВФ и Всемирный банк. По его словам, Соединённые Штаты Америки, Евросоюз и государства Группы семи отменят режим наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.