США заявили о введении полных блокирующих санкций против депутатов Госдумы
Захар Чайченко
Захар Чайченко
21:01, 11 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Соединённые Штаты объявили о введении полных блокирующих санкций, которые коснутся представителей российской элиты и их родственников. Данные ограничения также направлены против руководителей попавших под санкции банков и членов Госдумы, поддержавших проект о признании ДНР и ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Белого дома.
Полные блокирующие санкции идут в дополнение к уже имеющимся ограничениям представителей российской элиты и членов их семей. Новые блокировки касаются предпринимателя Юрия Ковальчука, а также руководителей попавших под санкции банков и членов Государственной думы, которые поддержали законопроект о признании ДНР и ЛНР, — сказано в тексте сообщения.
Кроме того, 11 марта США ввели дополнительные санкции в отношении России, запретив поставки предметов роскоши в страну на фоне событий на Украине. Также Соединённые Штаты запретили поставки в РФ долларовых банкнот.
Помимо этого, американский президент Джо Байден заявил, что США, страны G7 и Евросоюз будут мешать России получать займы у крупнейших международных финансовых институтов, включая МВФ и Всемирный банк. По его словам, Соединённые Штаты Америки, Евросоюз и государства Группы семи отменят режим наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.