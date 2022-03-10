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США введут санкции против жены Пескова и его взрослых детей

23:00, 11 марта 2022
США введут санкции против жены Пескова и его взрослых детей Татьяна Навка и Дмитрий Песков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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США вводят санкции против супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его взрослых детей. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова, — заявил Прайс.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение США словами «жизнь продолжается», пишет РБК.

Как я к этому могу относиться? Жизнь покажет, кто, на что и как повлияет. Жизнь продолжается. Мне кажется, Господь Бог всех рассудит и всё расставит по своим местам, — ответила олимпийская чемпионка.

У пресс-секретаря российского президента трое совершеннолетних детей — сын Николай (1990 года рождения), дочь Елизавета (1998) и сын Мика (2003). На кого из них распространяются санкции, американской стороной не уточняется.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что секторальные санкции Евросоюза против России необходимо дополнить персональными ограничениями. По его словам, в персональных списках должны оказаться олигархи, элита и журналисты, занимающиеся пропагандой.

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