Боррель предложит ввести санкции против олигархов, элиты и журналистов РФ

Секторальные санкции Евросоюза против России необходимо дополнить персональными ограничениями, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, в персональных списках должны оказаться олигархи, элита и журналисты, занимающиеся пропагандой, сообщает РИА Новости.

Я выдвигаю предложение ввести санкции против большего числа лиц и организаций, которые играют активную роль или поддерживают тех, кто подрывает суверенитет Украины, — отметил дипломат.

Он уточнил, что предложения, которые он выдвинет, будут «поражать олигархов, связанную с режимом элиту, известных бизнесменов и их семьи». Также Боррель упомянул «людей, играющих ведущую роль в дезинформации и пропаганде».

Секторальные санкции ЕС, которые могут быть предложены 12 марта, по его словам, уже перечислила глава Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что изложила новые меры ЕС, касающиеся торговли, доступа к рынкам, членства России в международных финансовых организациях, криптоактивов, экспорта предметов роскоши и мер против сталелитейного и энергетического секторов, — рассказал Боррель.

Ранее стало известно, что 9 марта Жозеп Боррель заявил: в новые европейские санкционные списки попадёт более 100 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации. Он добавил, что рестрикции также коснутся и белорусского банковского сектора. Кроме того, ЕС ограничивает экспорт технологий морской навигации и радиосвязи для РФ.