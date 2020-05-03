Россия обошла Францию по числу инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4a0a7688-8d15-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В воскресенье, 3 мая, Россия по числу инфицированных коронавирусом обошла Францию и заняла шестое место в мире.

Последние данные федерального оперативного штаба говорят, что число заболевших в России выросло на 10 633 — до 134 686.

Власти Франции подтвердили 130 979 случаев инфицирования. Однако по статистике агентства France-Press, где учитываются случаи, которые не входят в официальные данные, в стране с начала вспышки эпидемии заболели более 168 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в столице побит рекорд по числу заразившихся в сутки.