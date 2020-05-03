Москва побила рекорд по числу заражений коронавирусом в сутки

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В Москве выявили 5948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в столице побит рекорд по числу заразившихся в сутки.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, лидерами по суточному приросту стали также Московская область, там зафиксировано 822 новых случая. 295 человек заболели в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России зафиксировано 10633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 16 639 человек. За сутки от COVID-19 скончались 58 человек. За весь период с начала пандемии в России число летальных исходов составило 1280, писал NEWS.ru.