https://static.news.ru/photo/e663818a-c297-11e9-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Laub/imageBROKER.com/Global Look Press

Объёмы производства табака и его заменителей в России значительно выросли в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Как передаёт RNS , в июле 2019 года в РФ произвели две тысячи тонн табака и его заменителей. Это в 2,2 раза больше показателя июня 2019 года и на 61% больше результата, достигнутого в июле 2018 года.

При этом за всё первое полугодие 2019 года было произведено на 8,8% меньше табачной продукции, чем за аналогичный период 2018 года.

Также за январь–июль 2019-го было выпущено 18,1 млрд сигарет, что на 17,2% меньше объёмов 2018 года за те же месяцы. Июль 2019-го показал снижение количества произведённых сигарет на 15,5% по сравнению с июлем 2018 года. В июне 2019-го отставание было ещё значительнее — сигарет и табака в целом было произведено на 39,1% и 59,2% меньше соответственно, чем в первом летнем месяце 2018 года.

Ранее Минздрав РФ выступил с инициативой по применению штрафных санкций к курящим работникам, как передавал News.ru. Ведомство предлагало оценить издержки от курения на рабочем месте и ввести систему штрафов для курящих и поощрений для некурящих.