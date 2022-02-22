Россия начала эвакуировать свои диппредставительства на Украине

Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала, эту информацию подтвердили ТАСС в российском посольстве. О грядущей эвакуации сообщал российский МИД и уточнил, что скорый отъезд дипкорпуса связан с угрозами физической расправы, которые поступали с 2014 года в адрес российских дипломатов. Киевские власти, отметили в МИД, не реагировали на угрозы и свершившиеся инциденты насилия против российских представителей на Украине.

Эвакуация персонала уже началась, — сказал собеседник агентства.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как сотрудники российского посольства в Киеве выходят с чемоданами из помещения и садятся в машину. Также видно, что со здания диппредставительства был снят флаг России.

Ранее в МИД России сообщали, что Москва в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины. Как отметили в ведомстве, в адрес российских дипломатов с 2014 года поступали угрозы, но киевские власти не реагировали.

22 февраля Киев отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины Василия Покотило для проведения консультаций, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные меры приняты из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой народных республик.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.