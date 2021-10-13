Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию сертификатов вакцинации

Представители Минздрава России и Евросоюза провели виртуальную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства, в ходе встречи стороны договорились о серии экспертных консультаций.

По данным Минздрава, переговорный процесс ещё продолжается.

В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории ЕС и наоборот. При этом конкретные сроки достижения договорённостей не сообщаются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами возобладает здравый смысл. По его словам, пока в Европе из-за политики к российским вакцинам относятся предвзято, хотя большинство стран Евросоюза заинтересованы в том, чтобы обеспечить «максимально комфортные условия для контактов между людьми».