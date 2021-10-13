Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию сертификатов вакцинации
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:07, 13 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители Минздрава России и Евросоюза провели виртуальную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства, в ходе встречи стороны договорились о серии экспертных консультаций.
По данным Минздрава, переговорный процесс ещё продолжается.
В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации,— говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории ЕС и наоборот. При этом конкретные сроки достижения договорённостей не сообщаются.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами возобладает здравый смысл. По его словам, пока в Европе из-за политики к российским вакцинам относятся предвзято, хотя большинство стран Евросоюза заинтересованы в том, чтобы обеспечить «максимально комфортные условия для контактов между людьми».