Школьникам помогут освоить искусственный интеллект Вице-спикер Госдумы Даванков предложил обучать школьников искусственному интеллекту

Фото: Jochen Tack via www.imago-images/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой начать обучение школьников использованию искусственного интеллекта. По его мнению, которое приводит РИА Новости, это может помочь развить у учащихся критическое мышление и подготовить их к рынку труда будущего. Соответствующее обращение направлено министру просвещения.

Также вице-спикер нижней палаты парламента предложил обсудить использование нейросетей для снижения бюрократической нагрузки на преподавателей.

Ранее ученый-лингвист Иван Бондаренко рассказал, как выявить авторство нейросети в школьном сочинении. По его словам, написанный искусственным интеллектом текст отличается «особой бредовостью».

IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович ранее заявил, что бурное развитие технологий искусственного интеллекта может представлять собой угрозу для человечества. Нейросети, в частности, можно использовать как информационное оружие, что повлечет за собой недопустимые последствия, поэтому необходимо искать пути для их блокировки, указал он.

Американский миллиардер Илон Маск ранее поделился мнение, что необходимо осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта. Маск полагает, что ИИ может представлять угрозу для людей.