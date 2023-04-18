Маск призвал создать ведомство по контролю за искусственным интеллектом Илон Маск выступил за государственное регулирование в сфере ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский миллиардер Илон Маск заявил о необходимости осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта (ИИ). Свое мнение он высказал в ходе интервью телеканалу Fox News. Маск полагает, что ИИ может представлять угрозу для людей. В качестве примера контроля он привел госрегуляторы в отрасли пищевых продуктов и медикаментов, а также самолетостроения.

Я считаю, что с ИИ нужно быть осторожнее. Нужна некая форма государственного надзора, потому он представляет опасность для людей. <...> У нас есть эти надзорные органы, чтобы они осуществляли контроль за вещами, которые могут быть вредны для человека. Нельзя допустить, чтобы компании пренебрегали требованиями к безопасности, а в итоге страдали люди. Именно по этой причине я уже долгое время выступаю за регулирование сферы ИИ, — сказал Маск.

Также Маск сообщил о намерении запустить собственную версию чат-бота TruthGPT. По его мнению, это будет «верный путь к безопасности», поскольку новый ИИ «заботится о понимании Вселенной» и едва ли захочет уничтожить людей, которые являются ее «интересной частью».

По данным СМИ, в середине апреля Маск открыл компанию в сфере ИИ под названием X.AI.

Ранее Маск и более тысячи его коллег, исследующих развитие искусственного интеллекта, потребовали запретить обучать мощные нейросети как минимум на полгода. Письмо специалистов было опубликовано на сайте НКО Future of Life Institute (Институт будущего жизни). По мнению экспертов, процесс обучения искусственного интеллекта вышел из-под контроля, сейчас технология может представлять угрозу для всего человечества.