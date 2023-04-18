Илон Маск выпустит искусственный интеллект, «ищущий правду» Fox News: Маск объявил о запуске своего чат-бота TruthGPT, способного «искать правду»

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о намерении запустить собственную версию чат-бота TruthGPT. По его мнению, это будет «верный путь к безопасности», Своими планами Маск поделился с ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном.

Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий правду искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной, — рассказал предприниматель.

По его словам. это будет «верный путь к безопасности», поскольку новый ИИ «заботится о понимании Вселенной» и едва ли захочет уничтожить людей, которые являются ее «интересной частью», При этом Маск все же признал, что у искусственного интеллекта имеется «потенциал разрушения цивилизации».

По данным СМИ, в середине апреля Маск открыл компанию в сфере ИИ под назанием X.AI. Предполагается, что разработки компании должны составить конкуренцию компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.

ChatGPT был запущен в конце 2022 года. Меньше чем за неделю сервис собрал миллион пользователей. За два месяца аудитория составила 100 млн пользователей.

ChatGPT привлек внимание широким набором возможностей: это написание кода, создание текстов, возможности перевода, получения точных ответов и использование контекста диалога для ответов, хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Ранее сообщалось, что власти Японии опасаются, что массовое использование чат-бота ChatGPT, созданного на базе искусственного интеллекта, приведет к негативному влиянию на образовательные процессы.