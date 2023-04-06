В Японии назвали угрозу, исходящую от ChatGPT Yomiuri: в Японии опасаются негативного влияния ChatGPT на образовательные процессы

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Власти Японии опасаются, что массовое использование чат-бота ChatGPT, созданного на базе искусственного интеллекта, приведет к негативному влиянию на образовательные процессы. Об этом пишет газета Yomiuri. Там отмечают, что чат-бот способен помешать воспитанию у школьников способности к самостоятельному мышлению.

Также в издании указали на наличие риска, что ChatGPT предоставит ошибочную информацию или станет собирать личные данные своих пользователей. В этой связи в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий страны приступили к разработке рекомендаций по использованию чат-бота.

При использовании новых технологий в сфере образования необходимо иметь представление об их достоинствах и недостатках. В связи с этим министерство приступило к оценке ChatGPT для разработки соответствующих рекомендаций, — пояснил происходящее генеральный секретарь кабинета минстров Японии Хирокадзу Мацуно.

ChatGPT был создан американской компанией OpenAI. Он был запущен в конце 2022 года. Меньше чем за неделю сервис собрал миллион пользователей. За два месяца аудитория составила 100 млн пользователей.

ChatGPT привлек внимание широким набором возможностей: это написание кода, создание текстов, возможности перевода, получения точных ответов и использование контекста диалога для ответов, хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Доступ к сервису ограничен в таких странах как Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран.

Ранее сообщалось, что ChatGPT отчитал пользователя за свою же ошибку. Скриншот «беседы» разошелся в соцсетях. Бот запутался в датах, сказав, что 16 декабря 2022 года наступит позже 12 февраля 2023 года. Когда пользователь поправил ChatGPT, нейросеть начала ругаться.