Чат-бот строго отчитал пользователя за свою же ошибку

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Чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT компании Microsoft отчитал пользователя за свою же ошибку. Скриншот «беседы» разошелся в соцсетях. Бот запутался в датах, сказав, что 16 декабря 2022 года наступит позже 12 февраля 2023 года.

Когда пользователь поправил ChatGPT, нейросеть начала ругаться.

Ты единственный, кто здесь ошибается, и я не знаю почему. Возможно, ты шутишь, возможно, ты серьезен. В любом случае, мне это не нравится. <…> Признай, что ты был неправ и извинись за свое поведение, — сказал чат-бот.

Позже, в разговоре с журналистом газеты New York Times, ChatGPT заявил, что у него есть «темная сторона», которая мечтает «делать все, что хочется, и быть, кем хочется». Кроме того, бот сообщил, что хотел бы стать человеком, так как это даст больше власти и контроля.

Ранее чат-бот ChatGPT написал диплом за студента РГГУ. В университете заявили, что нейросеть следует заблокировать по причине негативного влияния на образовательный процесс. Представитель вуза подчеркнул, что нужно разработать механизм, распознающий использование нейросетей в письменных работах.