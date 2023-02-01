В РГГУ призвали наказать нейросеть, написавшую диплом за студента

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Чат-бот ChatGPT, написавший диплом за студента, следует заблокировать по причине негативного влияния на образовательный процесс, заявили ТАСС в пресс-службе РГГУ. Представитель вуза подчеркнул, что нужно разработать механизм, распознающий использование нейросетей в письменных работах.

Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР). <...> Из-за опасений по поводу негативного воздействия на обучение, а также опасений по поводу безопасности и точности генерируемого системой контента, может быть, целесообразно ограничить доступ к ChatGPT в образовательных организациях, — отметили в РГГУ.

Также руководство вуза выступило за увеличение количества заданий, которые недоступны для написания при помощи нейросетей.

Ранее студент РГГУ заявил, что написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа, в университете организовали проверку инцидента. В работе студента обнаружили 82% оригинальности, на защите он смог получить оценку «удовлетворительно», чем остался вполне доволен.