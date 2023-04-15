Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта WSJ: Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Илон Маск

Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, зарегистрированную в штате Невада, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документы. Маск является единственным указанным директором компании, а руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession Джаред Бирчалл отмечен как секретарь компании.

Маск также нанял ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind Игоря Бабушкина, и пытался нанять людей из компании OpenAI, но без особого успеха.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщала, что Маск разрабатывает планы по запуску нового стартапа в области искусственного интеллекта, который будет конкурировать с компанией OpenAI. В данный момент Tesla и Twitter, две компании, принадлежащие Маску, собирают команду специалистов в области ИИ, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.

При этом ранее Маск и более тысячи его коллег, исследующих развитие искусственного интеллекта, потребовали запретить обучать мощные нейросети как минимум на полгода. Письмо специалистов было опубликовано на сайте НКО Future of Life Institute (Институт будущего жизни). По мнению экспертов, процесс обучения искусственного интеллекта вышел из-под контроля, сейчас технология может представлять угрозу для всего человечества.