Российским медикам начали запрещать пользоваться техникой Apple Сотрудникам больниц Москвы и Петербурга запретили пользоваться техникой Apple

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Сотрудникам государственных больниц стали запрещать пользоваться техникой Apple, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, медикам предложили перейти на отечественные или китайские аналоги. Ограничения пока что затронули только некоторые больницы Москвы и Санкт-Петербурга.

Канал уточнил, что купить новые телефоны сотрудники должны за свой счет. При этом в ряде больниц наряду с данным запретом также рекомендуют не включать во время работы GPS и Bluetooth. Кроме прочего, в петербургском Центре имени Алмазова просят не использовать ряд мессенджеров. В список «разрешенных» попадает Telegram.

Ранее пользоваться техникой Apple запретили сотрудникам Министерства обороны и науки. От работников потребовали подписать соответствующий документ. Контроль за исполнением приказа должны осуществлять руководители подведомственных министерству организаций. Документ не определяет наказание за нарушение запрета.

Мобильные устройства от американской корпорации также запретили использовать сотрудникам Минцифры РФ. Использовать iPhone разрешается в личных целях. Доступ к рабочим приложениям и переписке при этом должен осуществляться с других устройств.