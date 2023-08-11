Минцифры запретило сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от американской компании Apple, заявил на форуме «Цифровая эволюция» глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС. По его словам, других ограничений для работников ведомства не вводилось.

Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится, — заявил он.

Министр также добавил, что в личных целях использовать девайсы от Apple можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.

Ранее холдинг «Российские железные дороги» также ввел запрет на использование мобильных устройств от Apple в рабочих целях. О причинах соответствующего решения руководства компании не уточняется. До этого аналогичное решение приняла Федеральная налоговая служба, а также Министерство культуры России. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже приобрели новые смартфоны за свой счет.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что любые возможные ограничения на пользование продукции компании Apple не коснутся рядовых россиян. При этом он подчеркнул, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки.