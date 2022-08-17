Российским чиновникам предложат признаваться в склонении к коррупции В ГД внесли законопроект, обязывающий чиновников сообщать о попытках склонения к коррупции

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать граждан, занимающих государственные должности субъектов РФ, сообщать в прокуратуру и другие уполномоченные органы о случаях склонения к коррупции. На это чиновникам отводится пять дней с момента поступления «интересного предложения». Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается распространить на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, обязанность уведомлять органы прокуратуры <...> обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Также сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий. Сообщается, что следствие попросило заключить под стражу бывшего чиновника до 1 октября, ему грозит до 10 лет колонии.