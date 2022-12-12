Российский военный рассказал о спасении сбитых летчиков в зоне СВО Российский военный: сбитых в зоне СВО летчиков спасают с помощью поисковой службы ВКС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-8 ВКС России

Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации. Только за один день он может совершить до пяти боевых вылетов. Об этом РИА Новости рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС России. По его словам, работа службы заключается в спасении сбитых летчиков. Вертолет постоянно находится в боевом порядке с ударными вертолетами или дежурит неподалеку.

Вся наша работа заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых летчиков. <...> Летят на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому «свистку» летим, забираем летчиков и на базу, — рассказал военный.

Он также отметил, что поисково-спасательные группы могут привлекаться для эвакуации раненых бойцов с передовой. По словам военного, задачи выполняются в максимально опасных условиях, солдат приходится забирать практически с поля боя.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он добавил, что где-то военные продвигаются на 100–200 метров, а где-то на 10–20. В настоящее время ожесточенные бои идут за город Артемовск, который находится под контролем украинских военных.

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России за последнее время взяли под контроль несколько населенных пунктов Донбасса. По его словам, речь идет о Майорске, Павловке, Опытном, Андреевке, Белогоровке Южной и Курдюмовке.

Глава группы военных советников «Царские волки» в зоне военной операции на Украине Дмитрий Рогозин 9 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что попал под обстрел на Угледарском направлении в зоне СВО. По словам Рогозина, автомобиль, на котором он передвигался, был уничтожен. Он отметил, что после авиаудара ВСУ бойцы ВС РФ «поработали по неприятелю». Рогозин в результате обстрела не пострадал.