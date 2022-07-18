Российский школьник стал лучшим на Международной биологической олимпиаде

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Российский школьник Яков Коробицын занял абсолютное первое место на Международной биологической олимпиаде в Ереване, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу МГУ имени М. В. Ломоносова. Всего сборная России выиграла четыре золотые медали в состязании с представителями 62 государств.

В этом году в составе команды от России выступали Карина Каримова (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Долгопрудный, Московская область), Яков Коробицын (школа Центра педагогического мастерства, Москва), Назим Мустафин (СУНЦ НГУ, Новосибирск, Новосибирская область), Семен Шмаков (СУНЦ — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва).

Назим Мустафин будет учиться в Новосибирском государственном университете, а остальные школьники поступили в МГУ. Преподаватели биологического факультета этого вуза и готовили учеников к соревнованиям.

Руководитель сборной — профессор кафедры биохимии Александр Рубцов, его заместители — доцент кафедры микологии и альгологии Галина Белякова, старший преподаватель кафедры иммунологии Евгений Шилов и аспирант кафедры микробиологии Виктория Лавренова.

В июне глава Минобрнауки России Валерий Фальков пообещал, что в России в ближайшее время примут новые эффективные меры по созданию системы высшего образования в России, которая заменит Болонскую. Комплекс мер собираются представить уже осенью.