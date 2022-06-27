Стало известно, когда представят замену Болонской системе образования Минобрнауки России: комплекс мер по созданию новой системы образования представят осенью 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в ближайшее время примут новые эффективные меры по созданию системы высшего образования в России, которая заменит Болонскую, пообещал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. По его словам, которые приводит ТАСС, комплекс мер собираются представить уже осенью.

Сейчас мы с коллегами из профильного комитета проработаем, обобщим и уже осенью выйдем с комплексом соответствующих мер, — сказал Фальков.

24 мая Министерство образования и науки России заявило, что Болонская система для России стала уже прожитым этапом. В России собираются создать новую систему, основанную на собственном опыте и наработках. Ведомство предполагает, что переход будет постепенным, там обещают не делать резких радикальных перемен.

Ранее стало известно, что отказ от Болонской системы образования не повлияет на процедуру и состав единого государственного экзамена для выпускников школ, о чем заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2022. По его словам, это не связанные между собой процессы.