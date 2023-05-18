Российских военных вооружили новым пехотным огнеметом Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач»

Фото: Ростех

Малогабаритный реактивный огнемет МРО-А «Бородач»

Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях, заявил РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», Александр Кочкин. По его словам, это оружие можно рассматривать как одноразовый гранатомет.

«Бородач» представляет собой малогабаритный реактивный огнемет (МРО-А) и является аналогом реактивной противотанковой гранаты с термобарической боевой частью.

Он предназначен для подавления живой силы противника, укрывающейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также легкобронированной технике. Термобарический боеприпас вызывает объемный взрыв, поражающим фактором являются разлетающиеся осколки, достигающие скорости 1000 метров в секунду.

Впервые МРО-А «Бородач» показали на международной выставке MILEX-2023.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Ростеха, завершил работу над созданием зенитного ракетного комплекса «Птицелов». Комплекс размещен на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск России и оснащен двумя пусковыми установками, каждая из которых может запустить 12 ракет «Сосна-Р». Подобная платформа была создана с учетом потребностей ВДВ.

Ракета «Сосна-Р» может уничтожать воздушные цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км, развивая скорость до 900 м/с.