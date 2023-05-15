В России завершили разработку зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ Ростех сообщил о завершении разработки зенитного комплекса «Птицелов» для ВДВ России

Фото: MOD Russia / globallookpress

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Ростеха, завершил работу над созданием зенитного ракетного комплекса «Птицелов», передает РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации. Комплекс размещен на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск России.

Они также напомнили, что на основе БМП-3 ранее был разработан зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», который сейчас находится на стадии испытаний. Этот комплекс оснащен двумя пусковыми установками, каждая из которых может запустить 12 ракет «Сосна-Р». Подобная платформа была создана с учетом потребностей ВДВ.

Ракета «Сосна-Р» может уничтожать воздушные цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км, развивая скорость до 900 м/с. Отличительной особенностью комплекса «Птицелов», по сравнению с аналогичным ЗРК на базе БМП-3, является возможность парашютной высадки из военно-транспортных самолетов.

Ранее сообщалось, что Курганмашзавод начнет производство новейших танкоубийц 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф. В госкорпорации уточнили, что с Минобороны подписаны дополнительные госконтракты на поставку востребованных образцов вооружения и военной техники.