ВС России загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО Украины

Артиллерийские расчеты военнослужащих российской армии загнали в ловушку бойцов одного из украинских подразделений на Авдеевском направлении и нанесли точечные удары, передает РИА Новости. Перемещения ВСУ под Авдеевкой отслеживали несколько разведывательных дронов и в режиме реального времени передавали данные артиллеристам.

ВС России нанесли по войскам противника несколько точечных ударов и заставили их ретироваться из укрытий. Огонь продолжался даже во время бегства украинских солдат и смены позиций.

Когда украинские военные заняли новый блиндаж, российские разведчики скорректировали финальный удар по нему.

Ранее российские ракетные войска поразили объединенный штаб обороны Артемовска ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по подразделениям Иностранного легиона вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР.

В ночь на 28 апреля в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Так, глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что атакам подвергся Киев. По его словам, город обстреливали с самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет. Пострадавших нет.