Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских бойцов форсировать Днепр, сообщили представители экстренных служб Херсонской области. Как передает РИА Новости, в результате действий российских бойцов были уничтожены три катера и шесть БМП. Кроме того, ВС РФ ликвидировали примерно 100 представителей украинской стороны. В Минобороны России произошедшее никак не комментировали.

С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение. Итог: шесть БМП, три катера, до 100 военнослужащих ВСУ, — рассказали в экстренных службах.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО на Украине. По его словам, Вооруженные силы России добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные продолжили наступление на Запорожском направлении и заняли новые выгодные рубежи.