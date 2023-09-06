Российские военные уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» под Херсоном

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Отмечается, что огневое поражение нанесли соединения группировки войск «Днепр».

За прошедшие сутки <...> уничтожены два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, <...> гаубица «Мста-Б» с боекомплектом, — указано в сообщении.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отмечал, что ВСУ минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части у Новодонецкого. По его словам, российские войска пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт Работино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военкор Юрий Котенок утверждал, что российские войска не могли продвигаться на этом участке фронта из-за нехватки артиллерийской поддержки. При этом украинские войска активно пользовались крупнокалиберными орудиями в районе Работино. Более того, ВСУ наносили удары с применением кассетных боеприпасов, уточнил журналист.