Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 09:59

Российские военные получили 10 млн рублей за первый подбитый Abrams

Охлобыстин сообщил о выплате 10 млн рублей за уничтожение танка Abrams

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие получили вознаграждение в 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, сообщил ТАСС актер Иван Охлобыстин. По его словам, премию получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же, — сказал собеседник агентства.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Параллельно в войска продолжаются поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». По данным Ростеха, они используются для поражения широкого спектра целей, включая танки Abrams и Leopard, а также хорошо защищенные объекты вроде пунктов управления БПЛА и блиндажей.

Кроме того, оператор БПЛА с позывным Дамбер сообщил, что в Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams. Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона. Он уточнил, что сейчас противник в основном задействует пехотные подразделения и артиллерийские расчеты.

танки
Abrams
СВО
спецоперация
Иван Охлобыстин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.