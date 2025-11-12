Российские военные получили 10 млн рублей за первый подбитый Abrams Охлобыстин сообщил о выплате 10 млн рублей за уничтожение танка Abrams

Российские военнослужащие получили вознаграждение в 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, сообщил ТАСС актер Иван Охлобыстин. По его словам, премию получили военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала 5 млн, потом еще столько же, — сказал собеседник агентства.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что российские войска с помощью ПТРК «Корнет» поразили тысячи целей, включая танки Leopard, Challenger и БМП Bradley. Параллельно в войска продолжаются поставки управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». По данным Ростеха, они используются для поражения широкого спектра целей, включая танки Abrams и Leopard, а также хорошо защищенные объекты вроде пунктов управления БПЛА и блиндажей.

Кроме того, оператор БПЛА с позывным Дамбер сообщил, что в Херсонской области разведчики ВС РФ обнаружили редкий танк ВСУ — M1 Abrams. Он отметил, что такая модель является большой редкостью для региона. Он уточнил, что сейчас противник в основном задействует пехотные подразделения и артиллерийские расчеты.