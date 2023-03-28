Российские военные использовали «Изделие 305» в ходе СВО В Ростехе рассказали об успешном применении «Изделия 305Э» в ходе СВО

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

«Изделие 305Э»

Российские войска стали применять многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305Э» для боевых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М в зоне СВО, рассказали ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Представители корпорации подчеркнули, что боеприпасы поступают Вооруженным силам России постепенно, по мере их изготовления.

Поставки «Изделия 305Э» в российские войска идут планомерно. «Изделие 305Э» интегрировано в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые применяются в зоне спецоперации, — сообщили в Ростехе.

Ка-52М — это модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением ударного вертолета Ми-28НМ. По словам разработчиков, это позволило увеличить дальность поражения целей.

О том, что ВКС России в рамках военной операции на Украине начали применять модернизированные вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305», сообщалось еще в январе 2023 года. По словам информированного источника РИА Новости, возможность применения нового боеприпаса делает вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ «важнейшим ударным средством переднего края». В результате ВС РФ могут поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой.