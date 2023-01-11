Россия начала применять в ходе спецоперации на Украине «Изделие 305» РИА Новости: вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305» начали применять в ходе СВО

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Российская армейская авиация в рамках специальной операции на Украине начала применять модернизированные вертолета Ка-52М. Они оснащаются ракетами «Изделие 305». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Ка-52М наносят удары по бронетехнике и объектам Украины, а также скоплениям живой силы противника новыми высокоточными ракетами «Изделие 305», которые ранее использовались только с борта вертолетов Ми-28НМ, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что возможность применения нового боеприпаса делает вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ «важнейшим ударным средством переднего края». В результате ВС РФ могут поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой.

Источник пояснил, что некоторое время назад в ВКС была передана первая эскадрилья Ка-52М.

Вертолет разработан по итогам применения базовой версии Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Модернизированная машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, расширенную номенклатуру вооружения, включая ракеты с дальностью действия от 4 до 14 километров.

Ракета «Изделие 305» впервые была представлена на выставке «Армия-2021». Она разработана коломенской компанией КБМ и предназначена для круглосуточного поражения одиночных и групповых, движущихся и неподвижных целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов. Максимальная дальность выстрела 14,5 километра.