ВС России испытали обновленный вертолет Ка-52М на Украине ТАСС: ВС России испытали обновленный вертолет Ка-52М на Украине

Фото: МО РФ

Ка-52

Вооруженные силы России успешно испытали модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М в ходе военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Аппарат продемонстрировал хорошую работу, однако ему еще требуются доработки.

Вертолет показал себя в работе очень хорошо. По итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем, — сказал собеседник агентства.

Министерство обороны России официально не подтверждало эту информацию.

Ка-52М — это модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». Сообщилось, что ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением ударного вертолета Ми-28НМ. По словам разработчиков, это позволило увеличить дальность поражения целей.

Кроме того, Ка-52М оборудовали новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой. Судно также получило управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет Ка-52М состоялся 10 августа 2020 года.

В июле российские военные впервые испытали электромагнитные комплексы «Ступор» на Украине. Они предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.