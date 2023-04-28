Российские военнослужащие сорвали ротацию ВСУ в ДНР Минобороны: в ДНР военнослужащие сорвали ротацию ВСУ, уничтожено до 50 солдат противника

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные сорвали планы по ротации украинских сил у четырех населенных пунктов в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева. По его словам, ракетное подразделение Южного военного округа атаковало временное местоположение 60-й отдельной механизированной бригады украинской армии вблизи населенного пункта Дружковка, на Соледаро-Бахмутском направлении.

Спецназ южной группировки войск, поддерживаемый артиллерией, препятствовал ротации вражеских подразделений на передовых позициях в районах Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате артиллерийского обстрела было уничтожено до 50 военных, — сказал Астафьев.

Артиллерийские подразделения Южного военного округа, в свою очередь, нанесли огневые удары по временным местам дислокации 24-й и 110-й отдельных механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск и Нетайлово, подчеркнул Астафьев.

Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили 122-мм самоходную гаубицу 2С1 в районе Часова Яра и два артиллерийских орудия врага — гаубицы Д-20 и Д-30 в районе Марьинки.

Артиллерия большого калибра также нанесла удары по временному местоположению противника в районе Авдеевки, а также атаковала колонну военной техники ВСУ в районе Курахово, завершил Астафьев.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военнослужащие за сутки уничтожили пять украинских диверсионных групп на Купянском направлении в зоне СВО. Он также добавил, что в результате действий Вооруженных сил РФ были сорваны две ротации украинских военных в Харьковской области и ЛНР.