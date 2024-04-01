Российские ремонтники отремонтировали подбитую в зоне СВО БМП Marder

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

БМП Marder

Военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» отогнали и отремонтировали трофейную БМП Marder немецкого производства, которая была подбита в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении, передает РИА Новости. Бронемашину нашли на открытом пространстве в воронке от снаряда. Военнослужащие в целях безопасности буксировали вышедший из строя Marder в ночное время суток.

Неисправность была топливной системы, были повреждены радиаторы охлаждения, электропроводка. Осколочные повреждения были, были повреждены магистрали, провода. Заменили, отремонтировали достаточно быстро, — сказали ремонтники.

Ранее заместитель командира полка с позывным Казань сообщил, что захваченную в Авдеевке западную военную технику хотят восстановить и передать в музей. Он объяснил, что эти боевые машины не предназначены для эксплуатации в условиях российской местности. По словам офицера, их использование нецелесообразно, так как техника может передвигаться только по жесткому грунту.

До этого западную трофейную технику оценил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в оружии, произведенном на Западе, нет ничего особенного, Россия способна делать «такое же и еще лучше».