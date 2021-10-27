Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов из Турции

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Член Совета Федерации РФ от Тувы Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, обратилась с открытым письмом к своей дочери Ксении Собчак. Послание опубликовано в журнале Tatler. Там Нарусова рассказывает о компромиссе, на который она заставила пойти дочь в детстве, даёт оценки деятельности Собчак на шоу «Дом-2» и в ходе президентской кампании 2018 года.

Так, Нарусова вспомнила, что дочь не поставила её в известность, когда начала вести «глуповатые программы» вроде «Блондинка в шоколаде» или «Дом-2». С другой стороны, ты провела прекрасную кампанию, когда была...