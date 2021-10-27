Роспотребнадзор с 29 октября приостановит ввоз мандаринов из Турции
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:31, 28 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Росполтребнадзор приостановит ввоз в страну мандаринов из Турции. Причиной такого решения стало превышение в плодах максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Поставки будут приостановлены с 29 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции «Мандарины свежие»... нарушения обязательных требований законодательства. В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень, — говорится в сообщении ведомства.
По информации Роспотребнадзора, мандарины, в которых было обнаружено превышение пестицидов, завозились из Турции. Для недопущения возникновения и распространения неинфекционных заболеваний с 29 октября поставки будут приостановлены.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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