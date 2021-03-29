В РФ детям разрешили отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания

https://static.news.ru/photo/700acb02-90ad-11eb-acb4-96000091f725_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Российские школьники предстоящим летом смогут выбирать лагеря для отдыха, находящиеся в том числе за пределами региона, в котором они проживают. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах, — говорится в документе.

Отмечается, что в отрядах разрешённое количество детей также увеличено с 50% до 75%.

Ранее стали известны сроки запуска программы кешбэка за детский отдых. Речь идёт о средствах, потраченных на покупку путёвки в детский лагерь. На данный момент уже формируется программа, которая позволит возмещать часть денег родителям. Ожидается, что она будет готова к этому лету.

Как сообщал NEWS.ru, координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что возможность получения кешбэка за приобретение детских путёвок станет хорошим финансовым подспорьем для семей.