В Роскосмосе впервые рассказали о собственной военной программе В Роскосмосе под саундтрек из игры Red Alert рассказали о собственной военной программе

Фото roscosmos.ru

Представители Роскосмоса под саундтрек из игры Command & Conquer: Red Alert впервые рассказали о собственной военной программе в опубликованном РИА Новости видео, приуроченном к 9 Мая. В госкорпорации сообщили, что она выступает одним из ключевых участников оборонной промышленности страны и занимается производством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат», баллистических ракет подводных лодок «Булава» и «Синева», гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также ракетных комплексов «Искандер».

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Роскосмос также временно изменил логотип на своём официальном сайте на Красную Звезду. Новая символика выбрана в память о погибших в Великой Отечественной войне. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что прежняя символика не соответствует духу и тем вызовам, с которыми столкнулась наша страна.