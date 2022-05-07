Роскосмос временно сменил логотип на Красную Звезду

Фото roscosmos.ru

Роскосмос временно изменил логотип на своём официальном сайте на Красную Звезду. Новая символика выбрана в память о погибших в Великой Отечественной войне, отмечается на сайте корпорации.

В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооружённых сил на Украине Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду — символ великих побед и достижений нашей страны, — сообщается на сайте.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что прежняя символика не соответствует духу и тем вызовам, с которыми столкнулась наша страна.

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев ранее совершили 61-й выход в открытый космос и провели там 7 часов 42 минуты. Они продолжили подготовку дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС, а также развернули в безвоздушном пространстве копию Знамени Победы в преддверии праздника 9 Мая. В момент его раскрытия в трансляции звучал гимн России.