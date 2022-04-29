Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы Российские космонавты Артемьев и Матвеев развернули в космосе копию Знамени Победы

Фото Роскосмос

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев совершили 61-й выход в открытый космос и провели там 7 часов 42 минуты. Они продолжили подготовку дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС, а также развернули в безвоздушном пространстве копию Знамени Победы в преддверии праздника 9 Мая. Трансляцию выхода вела пресс-служба концерна «Роскосмос».

Россияне провели демонтаж чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора ERA, подготовили концевые эффекторы и локоть манипулятора, а также смонтировали три поручня.

Также космонавты в преддверии Дня Победы развернули в открытом космосе копию Знамени Победы. В момент его раскрытия в трансляции звучал гимн России.

Дистанционный управляемый робот-манипулятор ERA был создан в Европе, он предназначен для перемещения грузов, выноса их наружу и возвращения внутрь станции через модуль «Наука».

Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся 19 апреля. За бортом МКС космонавты работали в течение 6 часов 37 минут.

Ранее астронавт NASA Томас Маршбёрн заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе.