https://static.news.ru/photo/a3c2ec5c-bdd4-11e9-8796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/facebook.com

Специалисты корпорации «Роскосмос» завершили первый проект по созданию уникального космического «буксира» на основе ядерной энергодвигательной установки, предназначенного для транспортировки грузов в дальнем космосе.

Работа над проектом ведётся в рамках государственной программы «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы».

В данное время уже разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, передаёт РИА Новости .

Проект разрабатывается с 2010 года и до настоящего времени не имеет аналогов в мире. Его конечная цель — обеспечить лидерство России при разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что следующее поколение российских скафандров можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность.

Жёсткую часть скафандра «Орлан» предполагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности, а штанины с шарнирами для передвижения по поверхности спутника Земли планируется разработать в будущем.