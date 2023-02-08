Роскомнадзор заблокировал сайт «Московской Хельсинкской группы»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На территории России ограничили доступ к сайту ранее ликвидированной правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Такие данные следуют из сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. При этом причина ограничения не называется.

РБК сообщил о том, что направил запрос в «МХГ» и пресс-службу Роскомнадзора относительно происходящего. Комментарии сторон пока не поступали.

Минюст РФ в декабре 2022 года подал иск в Мосгорсуд, потребовав ликвидировать правозащитную организацию. Суд состоялся в январе. В ходе слушаний были названы 11 нарушений, которые легли в основу иска о ликвидации. 25 января Мосгорсуд принял решение о ликвидации МХГ.

В исковом заявлении Минюста, в частности, отмечалось, что МХГ является московской региональной организацией и должна действовать исключительно в пределах столицы. При этом в иске приводились примеры участия группы в судебных процессах и семинарах в других регионах.

Сопредседатель МХГ Валерий Борщев назвал предъявленные организации претензии абсурдом.



«Московская Хельсинкская группа» была основана в 1976 году. В 2012 году она отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах. На сайте группы заявлялось, что миссия МХГ — «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России».