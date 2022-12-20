Минюст потребовал ликвидировать «Московскую Хельсинкскую группу»

Руководство Московской Хельсинкской группы получило иск о ликвидации от Минюста, сообщает «Новая газета» в Telegram-канале со ссылкой на МХГ. Отмечается, что ликвидировать старейшую правозащитную организацию собираются по результатам внеплановой проверки, которую провели по требованию прокуратуры.

Руководство правозащитной организации получилосоответствующий иск Минюст.

Московская Хельсинкская группа является старейшей из действующих в России правозащитных организаций. Она ежегодно присуждает премию, приуроченную к международному Дню прав человека.

В начале марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.