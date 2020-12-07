Оксимирон получил премию Московской Хельсинкской группы

https://static.news.ru/photo/0cc43294-38ac-11eb-b74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: norimyxxxo/instagram.com

Рэпер Мирон Фёдоров, который выступает под псевдонимом Оксимирон, удостоен премии «За защиту прав человека средствами культуры и искусства» Московской Хельсинкской группы. Он принимал участие в столичных акциях протеста и выступал в защиту обвиняемых по «московскому делу».

Оксимирон также организовал чтения «Сядь за текст». В них судья определял, по каким статьям Уголовного кодекса могли быть наказаны классики русской и мировой литературы, сообщает телеканал «Дождь».

Премию «За мужество, проявленное в защите прав человека» получил активист Константин Котов. Он осуждён по «дадинской» статье. В 2016 году он выступил одним из постоянных организаторов бессрочного пикета в поддержку бывшего политзаключённого Олега Сенцова.

Правозащитник Юлий Рыбаков, участвовавший в освобождении военнопленных в Чечне и заложников в Будённовске, журналистка и член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, руководитель центра правового и гражданского образования «Живое право» Аркадий Гутников, адвокат проекта «Русь Сидящая» Вера Гончарова, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, председатель фонда «Право Матери» Вероника Марченко, доктор юридических наук Илья Шаблинский и руководитель Уральской правозащитной группы Николай Щур также стали лауреатами премии МХГ.

Миллиардер и меценат Джордж Сорос и бывший исполнительный директор Международной Хельсинкской федерации Аарон Роудс получили почётные дипломы «за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение».

Московская Хельсинкская группа является старейшей из действующих в России правозащитных организаций. Она ежегодно присуждает премию, приуроченную к международному Дню прав человека. Он отмечается 10 декабря.

Как сообщал NEWS.ru, ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые были признаны иноагентами в России.