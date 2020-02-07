https://static.news.ru/photo/db924472-496e-11ea-8741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества рассказали, какие методы воспитания помогут справиться с компьютерной зависимостью у детей.

Эксперты уверены, что больше двух часов, проведённых в играх, говорят о начинающейся зависимости. Ребёнку нужно объяснить, что он может играть в определённое время, например, час после домашних уроков.

Также стоит ограничить доступ ребёнка к деньгам. Для этого существуют специальные карты с лимитом. Это поставит юного геймера перед выбором, на что потратить деньги и стоит ли их вкладывать в онлайн-игры.

Кроме того, будет полезным занять ребёнка деятельностью вне дома, это отвлечёт его от компьютерных игр. Такой альтернативой могут стать внеклассные занятия, прогулки, кружки и секции.

Если у вас нет времени заниматься с ребёнком после уроков и контролировать его деятельность, запишите его на различные секции, чтобы энергия ребёнка уходила в правильное русло, — приводит сообщение Роскачества ТАСС.

Если ребёнок продолжает тянуться к компьютерным играм, ему можно предложить обучающие игры и программы на компьютере вместо агрессивных и неподходящих для психики ребёнка игр. При подозрении на зависимость к компьютерным играм эксперты советуют обратиться к психологу.

Отмечается, что важно показать ребёнку пример, поэтому родители не должны проводить много времени за компьютером или в телефоне.

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр вернут в Госдуму для повторного рассмотрения.