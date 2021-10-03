Росавиация потребовала улучшить меры безопасности в авиакомпаниях

Росавиация может ограничить коммерческую деятельность авиакомпаний и даже аннулировать их сертификаты, если они не будут принимать меры по предотвращению наиболее распространённых авиапроисшествий. Проверки в 35 авиакомпаниях выявили целый ряд несоответствий федеральным авиационным правилам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации по итогам совещания с авиакомпаниями.

В материалах Росавиации сообщается, что проверки в 35 российских авиакомпаниях выявили слабую организацию работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок перед полётом, неудовлетворительное состояние самолётов, а также несвоевременное прохождение квалификационных проверок экипажей.

Говоря о персональной ответственности командира воздушного судна за безопасное завершение полёта, надо признавать персональную ответственность генерального директора за создание всех без исключения условий, чтобы члены экипажа и другой подчинённый персонал даже не сомневались в необходимости выполнять установленные правила. Нарушения правил полётов, особенно сознательные, однозначно свидетельствуют о неспособности или нежелании высшего руководства смотреть в будущее своей организации, — приводятся в сообщении Росавиации слова замглавы ведомства Олега Сторчевого.

Ранее в Росавиации предложили рассмотреть запрет ночных рейсов на недостаточно оборудованных для посадки площадках. При плохих погодных условиях посадки самолётов ночью запрещены, однако иногда они неизбежны, особенно в удалённых населённых пунктах. При этом из двух тысяч посадочных площадок полный комплект метеорологического оборудования есть лишь у некоторых. Подобное предложение прозвучало после крушения самолёта L-410 в Иркутской области, в результате которого погибли четыре человека.