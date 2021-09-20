Росавиация предложила запретить ночные рейсы на недооборудованных площадках

В Росавиации предложили рассмотреть необходимость запретить ночные рейсы на недостаточно оборудованных для посадки площадках, сообщает «Коммерсантъ». Подобное предложение прозвучало после крушения самолёта L-410 в Иркутской области, в котором погибли четыре человека.

Как отмечается , крушение L-410 связано с отсутствием наземного оборудования для захода на посадку. При плохих погодных условиях посадки самолётов ночью запрещены, однако иногда они неизбежны, особенно в удалённых населённых пунктах. Как известно, из двух тысяч посадочных площадок полный комплект метеорологического оборудования есть лишь у некоторых.

Самолёт L-410 разбился в тайге в 4 км от аэродрома в Казачинском Иркутской области 12 сентября. На борту воздушного судна находились 16 человек. В результате крушения погибли четыре человека — пилот и трое пассажиров. 15 сентября было объявлено в области днём траура по жертвам катастрофы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оно передано в центральный аппарат СКР. В качестве основных версий крушения самолёта рассматриваются ошибка экипажа и техническая неисправность. По словам выжившего командира экипажа, L-410 разбился из-за отказа навигации.