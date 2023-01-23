Рогозин рассказал о «затрофеенных» терминалах Starlink в ДНР

Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший гендиректор Роскосмоса и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что бойцам ДНР удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска, которыми пользовались ВСУ. Он отметил, что данные спутниковые системы связи принесли большой вред для российских военных.

Средства космической связи — это особая тема. Мы знаем, какую пользу <...> и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем, — сказал Рогозин.

Разработанные компанией SpaceX системы спутниковой связи Starlink созданы для работы в местности в условиях полного отсутствия любой другой связи.

В декабре глава Минцифры Украины заявлял, что страна договорилась с американской Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тысяч терминалов для спутников Starlink. Он добавил, что он разговаривал непосредственно с владельцем компании, миллиардером Илоном Маском по этому вопросу. Всего с момента начала боевых действий в феврале украинские власти к настоящему времени получили 22 тысячи антенн Starlink.