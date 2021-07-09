Регионам выделили 2,4 млрд рублей на лекарства для больных COVID

Правительство России выделило регионам 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте кабмина.
Соответствующее решение
Ранее правительство России выделило шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Согласно документу, два миллиарда рублей выделено на поддержку сельской ипотеки.
Также свыше 2,7 миллиарда рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 российских регионах, а ещё более 1,1 млрд — на возведение детских и спортивных площадок, ремонт дорог в 44 регионах.