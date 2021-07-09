Регионам выделили 2,4 млрд рублей на лекарства для больных COVID

Правительство России выделило регионам 2,4 миллиарда рублей на лекарства для больных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте кабмина.

Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства направят из резервного фонда правительства. Данные меры позволят обеспечить препаратами около 790 тысяч человек. Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики сложного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Ранее правительство России выделило шесть миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Согласно документу, два миллиарда рублей выделено на поддержку сельской ипотеки.

Также свыше 2,7 миллиарда рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 российских регионах, а ещё более 1,1 млрд — на возведение детских и спортивных площадок, ремонт дорог в 44 регионах.